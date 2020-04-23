納穗團隊的「機能米飲、減少糧食浪費」計畫，獲得創業獎勵金。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

中興大學「智慧稻草人」與「納穗」兩團隊在教育部生醫產業與新農業創新創業競賽脫穎而出，共獲得新台幣100萬元創業獎勵金。中興大學23日表示，兩團隊各研發「智慧化農業升級-農事氣象通」及「機能米飲、減少糧食浪費」計畫，獲得肯定。

「智慧稻草人」團隊成員吳家蓉及蔡東佑是興大植物病理學系碩士生及農藝學系學士校友，兩人研發平價、低功耗且帶有攝像頭的氣象觀測站，結合田間監測、氣象預測、農務決策、代噴施作，打造出農事決策專家系統，希望能協助亞洲農民「讓農事決策，贏在天氣變化」。

「智慧稻草人」團隊指導老師興大昆蟲學系教授莊益源，擁有豐富的田間實務經驗，對於茶園病害診斷有多年經驗，未來將帶領團隊進行產品田間試驗和相關後續機構調整；積極發展AI圖像辨識，做後續氣象站的衍生加值研發。

「納穗」團隊成員吳欣容及張嘉哲各為興大植物病理學系及生物產業管理學程的學生。他們注意到台灣及東南亞等稻米生產國的公糧過剩問題，關注糧食浪費的議題。

「納穗」團隊提出「如果我們充分利用這些多餘的糧食，是否可以幫助減少糧食浪費呢？」議題，並積極探討研究，研發出機能米飲及酵素賦活片產品，機能米飲對人體有許多好處，可直接飲用，而透過酵素賦活片即可將剩飯DIY製出美味米飲。

(中時 )