新冠疫情全球持續延燒，打亂不少明星和藝人的工作規劃，原本已經訂好機票，預計24日從洛杉磯回台灣的李淳，也不得不將回台日期繼續延後，李淳經紀人唐在揚感嘆：「真的是世事難料，李淳原本打算在洛杉磯的自我訓練和表演課程結束就回台，如今只好再延長。」孝順的李淳經常打電話給在紐約的導演李安夫婦報平安，表示自己在洛杉磯一切都ok，但是李安關心兒子健康，還是囑託助理李良山從紐約寄口罩給兒子。

李淳個性文靜，宅在洛杉磯沒事就狂看書，不然就看看影片和上網，4月24日是「世界閱讀日」，他也特別推薦自己最喜歡的書給影迷朋友，「我這輩子最喜歡的一本書是加布列賈西亞馬奎斯（Gabriel García Márquez）的《百年孤獨》（又譯《百年孤寂》），這本書講述百年間一個家族在哥倫比亞鄉下小鎮的興衰起落，作者小時候在哥倫比亞聽他爺爺奶奶講的一些民間故事，啟發他後來寫了這本書。」該書在1982年獲得諾貝爾文學獎。

李淳難忘10年前讀了《百年孤獨》，他說：「最大的打動我的一個點，是說孤獨和恐懼還有我們一生的不滿足，都是可以遺傳給我們的小孩子。爸爸媽媽的恐懼和孤獨遺傳給我們，但是我們這一生面臨的恐懼和孤單都要自己去面對，而且家庭和歷史都是一個輪迴，都在等待我們靠自己的力量去突破。」李淳接著說：「現在反正大家在家待著的時間都變長了，希望大家都能看看《百年孤獨》的本書。」李淳今年原訂有鄭保瑞導演的《智齒》、高群書執導的《刀尖》等幾部主演作品上映，現在都因疫情延燒檔期未定。

(中時 )