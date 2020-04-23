戴上花帔大口罩的金大前校長黃廣志雕像。（金大提供）

戴上花帔大口罩的漢貴恩教授雕像。（金大提供）

國立金門大學甫結束為期2周遠距教學演練，學生陸續返校繼續實體課程，校方替校園3座大師石雕像戴上大口罩，示範嚴肅防疫的正確態度，提醒學子們要保護自己，也要保護他人。

校長陳建民表示，防疫是1場持續性的作戰，在疫情尚未完全結束之前，全體師生仍需做好心態上與行為上的萬全準備，不可稍有鬆懈，靜待疫情過去之後，回復校園正常生活。

這3座矗立在榕園草坪的石雕像，戴上以金門民俗相傳可以驅邪避凶，黑白條紋相間的花帔布料製成的大口罩，他們分別是金大前校長黃廣智、漢貴恩教授與鄭愁予教授，3人在金大成長與發展的不同階段，皆有重要的貢獻。

經過的同學們看到，不禁露出會心一笑，認為疫情緊張期間，帶來一些輕鬆的氣氛，也能提醒自己要嚴肅看待，做好必要的防疫措施，真的「很酷！」、「有亮點!」。不少人還拿起手機替自己和大師合影，留下未來不一樣的回憶。

(中時 )