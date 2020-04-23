歐經濟難復甦 歐元連帶走軟 19:142020/04/23 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）將今年的全球經濟成長率預測由今年1月的3％下修至-3％，其中歐元區經濟成長率下滑幅度最為嚴重、為-7.5％，3月份歐元區綜合採購經理指數（PMI）更自2月的51.6陡降至29.7。 國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，儘管即將舉行的歐盟會議將討論發行聯合政府債券計畫以提供金援，但IMF預估，今年歐元區的政府債務將年增約8,000億歐元、占GDP比率達97.4％，遠高於歐債危機時的水準，因此即使疫情消退，歐元區經濟仍難以在短期間內復甦。 (工商 ) #聯合 #IMF #歐元區經濟 #歐元區 #歐元 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創歐美經濟 4月PMI估再下探 04:092020/04/19 財經要聞 IMF大砍台灣GDP 央行稱太悲觀 04:102020/04/19 財經焦點 《金融》IMF看台灣GDP太悲觀 央行持續溝通 10:172020/04/20 財經 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:472020/04/20 財經 歐央建議設壞帳銀行 歐盟反對 04:102020/04/21 全球財經 疫情衝擊 安永：企業核心資產是人才 17:502020/04/21 財經 若能控制疫情 IMF：印度明年經濟成長逾7％ 22:072020/04/21 財經 工商社論》論IMF預測報告後政府應有的作為 04:102020/04/22 財經要聞 IMF：部分國家對新短期流動性額度 需求達500億美元 10:382020/04/23 兩岸 《國際經濟》新冠肺炎肆虐 歐元區4月商業活動全面停滯 16:482020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 美股熊市還沒完！花旗警告：留意這訊號 - 財經 英特爾真的掰了？ 驚爆台積電再奪蘋果肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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