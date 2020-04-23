國際貨幣基金組織（IMF）將今年的全球經濟成長率預測由今年1月的3％下修至-3％，其中歐元區經濟成長率下滑幅度最為嚴重、為-7.5％，3月份歐元區綜合採購經理指數（PMI）更自2月的51.6陡降至29.7。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，儘管即將舉行的歐盟會議將討論發行聯合政府債券計畫以提供金援，但IMF預估，今年歐元區的政府債務將年增約8,000億歐元、占GDP比率達97.4％，遠高於歐債危機時的水準，因此即使疫情消退，歐元區經濟仍難以在短期間內復甦。

(工商 )