嬰童用品通路龍頭麗嬰房（2911）23日公告考量中國市場業務變化發展需求，進行投資架構重組案，將原先蘇州麗嬰房嬰童用品旗下投資的批銷公司麗漢貿易股權全數出售移轉至上海麗嬰房，麗嬰房強調，主要還是便於管理，營運不受影響；受疫情衝擊，大陸麗嬰房近320家直營據點在首季完全挺住，目前隨著各大商場解禁人潮回流，但全年度大幅降虧損部分可能與原先目標「有差」。

麗嬰房3月營收大幅衰退4成，1～3月合併營收達13.93億元，較去年同期衰退33.89％，3月單月營收更創八年新低，股價行情跌至谷底，近期在大陸疫情趨緩下，股價漸回神，23日連二日漲1.73％來到5.89元。

麗嬰房目前在兩岸通路均受到疫情衝擊，其中大陸有直營店320家、加盟店約200家，均因新冠肺炎疫情衝擊而在2、3月分別因部分封城管理而休業，4月起則陸續開放，目前人潮逐步回流，但可預期對全年大陸虧損目標降幅程度會不如預期。

至於台灣麗嬰房通路，麗嬰房表示，台灣防疫做到位，加上台灣麗嬰房據點多數是在路邊店，較不受公共空間百貨商場人潮少衝擊，麗嬰房目前全台直營店有126家，加上加盟店計有131家店，店數規模仍居全台之冠；麗嬰房指出，即日起至30日振興優惠券將於麗嬰房官網活動頁、臉書媽咪同學會粉絲團和LINE官方帳號曝光，民眾只要結帳出示優惠券畫面即可在全台麗嬰房門市換購優惠商品。

根據麗嬰房近兩個月的商品銷售報表顯示，洗滌清潔類等防疫用品最受到消費者青睞，抗菌噴霧、濕紙巾和乾洗手等商品更帶來大量搶購熱潮，而四月換季季節，亦有居家嬰童服加入買一送一振興優惠，期以回饋帶動久違買氣。

(工商 )