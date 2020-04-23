小S中肯分析豬蝶戀真偽。(取自微博)

羅志祥(小豬)、周揚青9年情斷，女方今(23日)更在社群網站丟出震撼彈，大爆羅志祥渣男行徑，與旗下女藝人、化妝師都有長期不正當男女關係，還經常舉行正常人都無法想象的「多人運動」。周揚青的一番分手告白也讓小豬旗下人氣女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)捲入風暴，連小S昔日分析羅志祥、愷樂兩人關係的節目片段也被翻出，令人驚訝小S早已經看懂了！

愷樂2015年上《康熙來了》宣傳，被蔡康永問及「當時大家在盛傳妳跟羅志祥交往的時候，妳的反應是什麼？」愷樂回答她一直澄清，兩人只是兄妹關係，可是那時候都沒有人要相信。

此時小S分析：「如果連圈內人都不相信，就代表一定是真的有在一起啊。」令愷樂追問誰是圈內人？小S進一步解釋，若只是美容院的歐巴桑在討論，那就代表可能是假的，可是圈內的明星、記者都在聊，讓她也覺得愷樂、羅志祥真的有交往。

網友們也紛紛大讚小S明眼人，「小S絕了 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「小s早已經看懂了」、「S：圈內人都知道」、「小s真的絕，看破還要說破，哈哈哈」、「小S的好 次次有大瓜吃的時候都讓我後知後覺」。

(中時電子報)