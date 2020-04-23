疫情衝擊國內觀光，桃園市議員李柏坊要求市政府針對大溪及復興的觀光景點做優化，在等待新冠肺炎疫情過去的同時，優化大溪及復興地區的觀光景點也是重點工作，尤其大溪很多景點50年不變，應該要徹底檢討改進。市長鄭文燦允諾請觀旅局盤點、評估。

李柏坊質疑，大溪目前既有觀光設施，包括石門水庫南苑、慈湖等地，除了南苑熱氣球可吸引遊客外，如復興吊橋高空彈跳，周邊可開發符合年輕人的配套措施。但很多景點設施50年一成不變，依然維持過去樣貌，慈湖除了銅像園區還是銅像園區、還有石門水庫大壩，碼頭、遊艇，依然如舊，市府應設法更新優化。

今年2月新店碧潭舉辦水舞噴泉活動，每天6次定點活動，吸引很多遊客，李柏坊認為，慈湖或石門水庫南苑等景點還要優化，以既有環境條件，可以帶進水舞，增加吸睛程度及經濟效益。

李柏坊表示，桃園市擁有登山道、自行車道、路跑等三道最佳優越條件，市府除了告訴市民步道在哪裡，要怎麼走之外？也要創造國際級慢跑及自行車步道，希望大漢溪及石門水庫地區可以納入規劃，讓喜好步道健行、慢跑、自行車的民眾，樂於到此活動。

李柏坊認為，大溪地區除了老城區、大溪老街及三層老街外，還有后尾巷及草店尾區塊是處於未開發狀態，這些都是大溪早期居民的民宅，目前這區塊保有過去的面貌，要如何活化才能帶領遊客回到歷史現場，讓大溪多一處可以探討過去的景點。

對於大漢溪整體規劃，李柏坊議員也請市府研議成立大漢溪高灘地工程管理單位，專責處理大漢溪流域相關規劃；針對無人機的相關事宜，建議市府以大漢溪左岸的適當地點設為無人機練習場地及考照區域，讓喜愛操作無人機與有興趣的民眾可以到此練習與考照。

市長鄭文燦回應，石門水庫南苑除了熱氣球節，也規劃露營及夜間公園，遊客吃完活魚，可以到處走走，有關新店區水舞成為成功亮點之事，他認為可以結合溪洲轉運站、低碳觀光，將水舞變成慈湖亮點之可行性，石門水庫遊艇碼頭也是一大特色，遊客在運動旅遊接近大自然之際，享受湖光山色，針對大溪水域觀光，他將請觀旅局盤點、評估。

鄭文燦說，市府重視觀光產業發展，曾在南苑舉辦熱氣球節，市府觀旅局也將積極辦理石門水庫南苑周邊地區夜間公園及露營營地規劃案，增加旅遊豐富度，讓遊客不急著在下午5點就離開。南苑擁有非常美麗的夜景，遊客在石門水庫吃完活魚以後，也可以選擇到南苑走走，避免集中在下午5點到7點離開，造成交通打結。

鄭文燦並表示，市府曾在龍潭大池辦理夜間水舞表演活動，獲得各界好評，待大池整體竣工後，水質將會更加潔淨，並將保留水舞設計。他提及，新店碧潭的水舞活動非常成功，是城市觀光旅遊的一大亮點，桃園大溪慈湖或其他地方是否同樣具備「夜間水舞」相關觀光可行性及魅力點，將由觀旅局後續進行調查，綜整考量後研議辦理。

鄭文燦也提到，市府已將薑母島的觀光環境整備作業納入考量，致力恢復「夢幻之島」過往容貌，目前藍色公路也已建置2艘電動船，在石門水庫搭乘遊艇也是其中的觀光亮點。此外，市府並研議結合溪洲轉運站，以電動巴士將遊客載往阿姆坪遊艇碼頭，以利充分連結藍色公路觀光資源，形成低碳觀光的一大特點。他指出，遊艇碼頭確實是當地特色，針對目前部分遊艇過於老舊等問題，市府觀旅局將積極爭取適當經費進行汰換，後續也將結合阿姆坪防淤隧道，增進整體防洪、排淤、觀光價值，有效提升城市亮點。

(中時 )