波蘭航空（LOT Polish Airlines）22日以包機方式由波蘭華沙直飛台灣桃園機場，主要是來台灣載運波蘭政府自行在台採購約10噸的醫療物資，包機在23日下午裝載完物資後，於17時起飛直飛波蘭華沙。（陳麒全攝）

波蘭航空（LOT Polish Airlines）22日以包機方式由波蘭華沙直飛台灣桃園機場，主要是來台灣載運波蘭政府自行在台採購約10噸的醫療物資，包機在23日下午裝載完物資後，於17時起飛直飛波蘭華沙，外交部及波蘭駐台代表都親自到機場機坪交接合照。

外交部表示，台灣與波蘭2015年就簽署雙邊航空協定，但一直沒有開航，22日晚間是首度有航機來台，這次醫療物資的包機運送，波蘭航空以編號LOT7935由華沙起飛，離境時使用LOT7936，從桃園機場直飛返回波蘭華沙。

這次醫療物資是波蘭政府自行採購，還慎重其事派來包機運送，外交部雖然低調處理，還是派了2名官員，會同波蘭駐台人員3人，一同到機場監贈，所有人還在機坪合照。

這次波蘭航空包機所載運醫療物資共8個貨物拖盤及1個貨櫃，總重量約有10公噸，據了解，其中以目前醫療防疫最需要的防護衣居多，但其中不含口罩。該機上貨作業下午3時30分開始，我外交部及波蘭駐台代表在下午4時抵達，雙方都相當低調，不願在現場受訪或說明，隨後就下機坪合照，表示載運醫療器材包機任務成功。

這次波蘭航空是以波音787-8機身編號SP-LRG客機機型執行包機任務，該包機飛來台灣時，大陸不准這架航班經過領空，因此該飛機繞過大陸，航經中南半島，再飛往台灣，飛機比原先預計落地時間延遲多時。

包機的4名飛行組員在飛機落地後，直接停靠桃園機場2航D1空橋，組員直接由環宇商務中心通關入境入住諾富特飯店，依照我機組員在國外防疫標準，入住期間只能待在房間，23日再搭乘環宇商務中心禮賓車直接到空橋下下車，直接由機坪登機。

外交部表示，台灣援贈波蘭的50萬片口罩已於10日順利運抵波蘭，波蘭外交部也向台灣表示感謝。此次波蘭航空來台執行載運任務，彰顯雙方防疫合作精神，外交部對波航首航台灣表示歡迎，期盼雙方未來依據航約能有更多航班往來、增進實質合作。

(中時 )