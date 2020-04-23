內壢國中校舍老舊不足，桃園市議員葉明月23日為師生請命，不滿增校舍喊了3年半還在紙上作業，桃園市長鄭文燦否決斥資3億蓋55間教室，回嗆：「不可能一個國中少了55間教室還能撐這麼多年！」但也認同畸零夾層空間當教室非常不妥，將優先拆除，並請新工處協助。

葉明月說，內壢國中教室空間狹窄不足，輔導室、辦公室、資源班都擠在活動中心畸零空間，阻礙校務推動、影響學生受教權，詢問如何改善，教育局竟回覆：「超過半世紀校舍可建請文化局評估鑑定是否為古蹟」讓她揶揄，全市會有逾150校舍要鑑定，不滿新建校舍會勘歷經3年半，定案卻又遭否決，「人生有幾個3年多？學校就是缺55間教室！」一度唇槍舌戰。

「不可能學校要求的都照單全收，教育局3倍預算都不夠！」鄭文燦說，校方規畫斥資3億蓋55間教室，量體過於龐大，且占據校門廣場空間，「學子進校門就對工地鞠躬不可行！」，直言經費有限下，量體要合理化且以急迫性為優先，已請校方重新規畫、縮減為30間教室，分期分階段逐步改善，允諾衍生的變更規畫設計費市府埋單，也打包票：「任內一定會定案動工！」

教育局長高安邦也表示，內壢國中80幾班班班有教室，只是壓縮到專科教室跟教職員辦公室。鄭文燦說，許多學校新建校舍時喜歡「超前部署」，希望校舍量體愈大愈好，心態要調整，未來會請工務局新工處統籌辦理新建校舍，提高效率，強調內壢國中20多年來校舍不足問題，都是由他親自主持專案會議，希望在預算效益最大化下讓校務更好。

(中時 )