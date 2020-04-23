議員徐玉樹諷刺全台只有桃園的學校禁飛，禁航圖像麻花臉。(桃園市議會提供／蔡依珍桃園傳真)

無人機專章上月底上路，桃園市採負面表列飛航場域，公告421處禁飛，但議員徐玉樹卻諷刺，全台只有桃園的學校禁飛，禁航圖像麻花臉一樣一點一點，直言正常程序就是申請制，且玩家都要有執照，連假日都禁飛不合理，要求全面檢討。交通局允諾會同教育局檢討研議。

徐玉樹說，交通局依據民用航空法遙控無人機專章，3月26日公告桃園市禁航區域，其中高中以下學校全列為禁航區是「全國唯一」，認為不能因過去曾發生無人機墜落校園事件就全面禁飛，「阿帕契曾撞進民宅也要禁航嗎？」強調桃園最美的圖騰除了風景區就是學校，包括跑道、校舍都是美景，不能因為怕吵、怕無人機掉下來就將學校封殺，連假日也禁飛，「因個案禁航簡直因噎廢食！」

徐玉樹表示，無人機已有相關規範，玩家需要取得執照、飛航本就要經校方同意，質疑若廣發問卷住宅區也會希望全面禁航，豈能以學校「多一事不如少一事」的想法扼殺無人機，尤其無人機跟AI智慧等發展息息相關，大聲疾呼桃園學校沒有必要禁飛。

市長鄭文燦表示，學校列為遙控無人機禁航區，是召集各校師生、家長和民代達成的共識，節慶活動或其他特殊需求仍能專案申請開放，並非一律禁止，用意是讓學校保留審核權。交通局長劉慶豐也指出，禁航是考量噪音可能影響教學，會針對禁航範圍再與教育局檢討。

(中時 )