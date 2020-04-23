大型企業「超前部署」，著手實施居家辦公，現在卻傳出新光金控選定新板傑仕堡自家商旅來居家辦公，並報帳核銷；新光金副董事長李紀珠今率領主管親自說明，強調這是居家辦公前所做的「演練」課程，待系統操作熟練後，再讓員工正式進入居家辦公階段。

李紀珠表示，企業考量營運不中斷，異地辦公有其必要性，新板傑仕堡新大樓落成、且有200個房間，加上交通便利，成了異地辦公培訓的最佳選擇。

新光金主管進一步解釋，居家辦公前會將電腦作業軟體導入員工電腦，電腦剛開始用不一定順，才會選定落成不久的新板傑仕堡商旅(C棟)，做2天1夜的行前演練，測試VPN上線流暢度沒有問題後，員工就可以真正進入居家辦公的階段；主管強調，事前的訓練、演練是有必要性。

據了解，每名員工2天1夜的演練費用約4400元，新光金若以資金援助新板傑仕堡商旅，有違反《金控法45條》關係人交易之嫌；這次演練，除了新光金，還包括新光人壽派220位員工、關係企業如保全、醫院等，也派了475位員工進行演練，結訓完的員工已進入正式居家辦公。

對於違反關係人交易，新光金強調，沒有利益輸送，且有進行利害關係人交易內部檢核，比較同類對象條件及價格。

另外，新光金董事會有通過500萬元以下經理部門授權核決辦法，這次演練持續、總費用可能超過500萬元，已經提案準備送交4月28日董事會討論。

(中時 )