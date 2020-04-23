美國與大陸在世界衛生組織(WHO)上的對抗更趨激烈，美方日前才宣布停止對WHO經費捐助後，大陸立即捐贈2000萬美元（合台幣6億元）。而當美國宣布撥款2.7億美元（約合台幣82億元）與其他組織合作抗疫後不久，大陸也立即再對WHO捐贈3000萬美元（合台幣9.1億）用於新冠疫情防控。雙方你來我往、層層加碼，暫時還難分勝負。

大陸外交部發言人耿爽23日在北京的例行新聞發布會上宣佈，中方決定在前期向世衛組織捐款2000萬美元現匯基礎上，增加3000萬美元現匯捐款，用於新冠肺炎疫情防控、支持發展中國家衛生體系建設等工作。

耿爽表示，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德塞總幹事領導下，積極履行自身職責，秉持客觀公正科學的立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。

他說，在全球抗擊疫情的關鍵時刻，支援世衛組織就是捍衛多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和權威。中方向世衛組織捐款體現了中國政府和人民對世衛組織的支援和信任，也為世界公共衛生事業和全球抗擊疫情作出自己的貢獻。

美國官員周三指出，美國會已經批准新增海外援助資金2.7億美元（約合台幣82億元）用以對抗新冠病毒的疫情。而美國總統川普也已經宣布停止對WHO捐贈，未來將對WHO進行全面評估。美國國際開發署官員稱，對外援助的經費要另尋找世衛組織之外的合作夥伴，「一塊錢都不會給世衛組織」。

(中時電子報)