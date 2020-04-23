大安農會推出滷紅燒肉冷凍包，民眾可搭配其他簡單食材，做出好吃爌肉飯。（陳淑娥攝）

大安農會推出滷紅燒肉冷凍包，民眾可搭配其他簡單食材，變化出多道可口佳餚。（陳淑娥攝）

台灣外食族越來越多，冷凍料理包也跟著變夯，每年超過400億商機不容小覷！台中市大安農會搭上「剪刀經濟學」列車，23日推出滷味系列滷紅燒肉冷凍包，不僅有AMOT星級溯源食品標章，讓消費者在疫情之際，也能在家輕鬆享用古早味美食。

新品發表會23日於飛天豬餐館舉辦，產品選用國產產銷履歷豬五花肉，紅燒肉色澤紅亮、肥瘦層次分明，經川燙處理後，加上大安蔥及5種中藥與醬油等料理提味，經文火慢滷工序，無添加味精及防腐劑，自然的香味四溢，令在場民眾垂涎三尺。

大安農會總幹事蔡建宗表示，現代外食族越來越多，對於朝九晚五上班族或小家庭來說，選擇烹煮食材會以簡單、方便又能快速料理為優先選擇，因而推出滷味系列滷紅燒肉產品，冷凍包更通過AMOT溯源食品評鑑，榮獲三星級標章。

根據經濟部統計，冷凍料理包每年有逾400億元商機！大安農會指出，農會冷凍料理包推陳出新，搭上目前正夯的「剪刀經濟學」，包括大安蔥肉餡餅、大安蔥肉水餃、古早味滷豬腳等，一推出深受喜愛，且因應此波疫情，更打出宅配服務，讓消費者不用出門，也能在家輕鬆享用家常美食。

(中時 )