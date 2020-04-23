讓美國原油價格破天荒摔至負值的這波跌勢，或許到頭來反而為全球經濟帶來一線光明，等到對抗新冠疫情的封鎖措施終於解除時，低油價可能成為經濟復甦的一道跳板。

便宜油價會壓低運輸及製造成本，民眾荷包也有了更多非必需消費的餘裕空間，基本上這等於放鬆了資金狀況。但低油價也可能造成破壞，打擊股市及油企財務狀況，加劇通縮風險。

那麼這次到底會演變成哪種情況？

根據顧問公司CrossBorder Capital編製的一項流動性指數，油價下挫，加上美國聯準會(Fed)等各大央行的刺激措施，已使資金狀況大為寬鬆。

CrossBorder Capital執行董事Michael Howell估計，Fed的刺激措施讓這項流動性指數上個月上升了10點。但Howell指出，油價下挫的影響更大，原油期貨每下跌10%，這項指數就上升3-4點，因此，今年以來油價重挫60-70%，提振效果相當於Fed 3月行動的兩倍。

但由於油價波動是受到前所未見的需求崩盤、預料今年需求將下滑近3,000萬桶/日的影響，那這樣市場和經濟還能受益嗎？

從負面角度來看，油價波動將會通過股價下跌、公司債收益率升高以及能源業資本支出下滑來收緊融資環境。汽油價格雖然便宜，但目前還不會誘使人們進行長途旅行。

但這些緊收效果有部分被貨幣及財政刺激所抵銷，同時Howell的指數對於經濟而言是一個吉兆，他稱該指數通常領先採購經理人指數(PMI)三至六個月時間。Howell補充稱，「這告訴我們的是，當疫情封鎖措施結束時，經濟可能出現某種形式的V型回升。」

(中時電子報)