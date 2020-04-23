一名泰國籍女子3月18日入境後違反居家檢疫規定，遭罰100萬元，又因居家檢疫資料登載不實，罰1萬元，總計挨罰101萬元，之後就下落不明。行政執行署花蓮分署對她限制出境，日前出面了，但表示「沒錢繳」，不過她的陳述是否真實，花蓮分署已循行政程序積極調查泰女在泰國財產狀況，研議後續執行方向。

花蓮分署表示，這名泰籍女子於3月18日入境後，未依檢疫通知書指定處所進行居家檢疫，直到花蓮縣警察局於3月26日在花蓮火車站查獲後，才送往桃園檢疫處所，為首位因違反居家檢疫而遭裁處百萬罰鍰的外籍人士。不過罰款逾期未繳遭移送強制執行，4月7日對其作出限制出境，在泰國駐台辦事處居中協調下，日前才到案說明。

泰女說，她在泰國並無財產，家中為低收入戶，領有泰國政府補助，無能力繳納鉅額罰鍰，並表示對於處分不服想提起訴願。花蓮分署除已協助轉介財團法人法律扶助基金會花蓮分會，指派律師進行行政救濟外，並告知在處分撤銷前強制執行程序不會停止，也不得失聯。

同時為釐清泰女陳述的真實性，花蓮分署已循行政程序積極調查其在泰國財產狀況，研議後續執行方向。對於違反防疫規定遭裁處罰鍰而拒不繳納的民眾，花蓮分署強調必採取強力執行措施。

(中時 )