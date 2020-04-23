POS品牌大廠振樺電（8114）股利政策出爐，每股擬配發4.5元現金，股利配發率73.41％，維持近年皆達7成以上水準，以23日收盤價82.7元計算，現金殖利率5.44％。

振樺電23日董事會通過將於6月10日召開股東會，並決議分派普通股股利每股4.5元，共配發現金股利3.37億元，以及甲種特別股股息年利率3.35％，換算特別股股息金額約1.54億元。

振樺電去年營收97.45億元，年減0.81％，稅後淨利4.58億元、年減38.79％，雖然本業獲利回升，帶動營益率增加至10.3％，但因前一年度有認列處分廠房利益，墊高基期，與去年第四季認列匯損，拖累業外轉虧所致，每股盈餘6.13元，低於107年的8.52元。

若以4.5元現金股利來看，振樺電每股配發金額創下近8年新低，股利配發率則維持7成以上，達73.41％，現金殖利率為5.44％，在工業電腦族群位於中段班。

振樺電今年首季受新冠肺炎疫情影響，單季營收18.63億元，較去年同期衰退18.54％，法人指出，振樺電因POS及Kiosk美系客戶訂單遞延，上半年營運動能相對放緩，而公司日前宣布與聯想共同成立合資公司，協力跨足全球前500大企業市場，目前已有訂單洽談中，最快下半年發酵。

另外，振樺電旗下瑞傳日前公告董事與監察人異動，由祥碩董事長沈振來接下一席董事，據了解，雙方把合作目標鎖定在沈振來創立的創捷前瞻公司及瑞傳加強生產端，共同搶進AIOT市場，而今年振樺電股東會將進行董監改選，沈振來也名列其中，是否進一步結合集團資源，預料會是股東高度關注話題。

(工商 )