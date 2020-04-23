食品、製藥防禦股加持 瑞士股市相對抗跌 19:302020/04/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於對受疫情打擊的石油、航空類股沒有直接曝險，加上有食品大廠雀巢（Nestle）及製藥巨頭羅氏（Roche）、諾華（Novartis）等三大防禦股的緩衝，瑞士藍籌股指數「瑞士市場指數」（Swiss Market Index）自今年以來跌幅不到10％相對抗跌，反觀泛歐STOXX 600指數同時間重挫21％。雀巢等三大防禦股占瑞士藍籌指數70％，總市值1.16兆瑞郎。 (工商 ) #防禦股 #指數 #瑞士 #製藥 #相對抗跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦蘋果槓反ETN首發 吸睛 04:102020/04/20 產業特刊 上交所認錯：部分跨市場指數出現異常 10:392020/04/20 兩岸 《盤中解析》台積熄火 台股休兵 11:592020/04/20 財經 《盤後解析》小兵不夠力 10600點再等等 15:062020/04/20 財經 首檔臺灣電動車指數上路 成分股出爐！ 15:412020/04/20 財經 首檔臺灣電動車指數 發布 04:102020/04/21 證券．權證 富邦證兩ETN年度定審 行動通訊3成分股換血 13:042020/04/21 財經 《店頭市場》櫃買通過「富櫃200報酬指數」發行ETN資格審查 17:392020/04/21 財經 永豐金證券「櫃買富櫃200報酬指數」ETN標的指數資格認可過關 17:502020/04/21 財經 美國油價崩跌43％ 創21年來新低！美股連2天重挫逾1200點 04:582020/04/22 財經 財經熱門新聞 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 獨》疫情衝擊！長榮航阿莎力「請無薪、送有薪」 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。