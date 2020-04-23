由於對受疫情打擊的石油、航空類股沒有直接曝險，加上有食品大廠雀巢（Nestle）及製藥巨頭羅氏（Roche）、諾華（Novartis）等三大防禦股的緩衝，瑞士藍籌股指數「瑞士市場指數」（Swiss Market Index）自今年以來跌幅不到10％相對抗跌，反觀泛歐STOXX 600指數同時間重挫21％。雀巢等三大防禦股占瑞士藍籌指數70％，總市值1.16兆瑞郎。

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