原油價格波動大，元大原油正2ETF投資策略不再堅持2倍？證期局副局長蔡麗玲23日表示，在基金信託契約中有明訂其相關期貨曝險要逾基金淨值的200％，但若因市場或法規因素無法全數依指數權值比率建置交易部位，或其他原油期貨可達成較佳收益，的確允許部分比率的非標的期貨契約納入。

但蔡麗玲說，若元大投信改變此檔基金的投資策略或投資內容，將會要求元大投信「要對外公告操作策略、追蹤誤差及相關風險控管措施」。

由於近期原油產量異常，造成原油期貨價格亦大幅振盪，4月20日紐約商品期貨交易所的原油期貨（WTI）更出現5月期貨價格負值。追蹤標普高盛原油超額回報指數的元大原油正2 ETF基金更因此淨值大跌，一度低於0.5元，若再逼近零元，恐有下市清算風險。

市場近期即傳出元大投信為了穩住基金淨值，調降「槓桿比率」，即原本追蹤效果有2倍，現在可能只剩下1倍多，讓投資人議論紛紛。

蔡麗玲表示，元大原油正2ETF的期貨信託契約本來就有說明，若因法規或市場因素，無法完全追蹤指數標的時，其投資內容也可能將其他交易所的相關期貨納入，亦或是近期期貨契約，改為遠期期貨，將波動度降低。

但更改追蹤標的或改遠期期貨契約，可能出現較大的追蹤誤差，即不再具有正2倍的投資效果，蔡麗玲說，若元大投信已改變基金投資策略，金管會將要求元大投信對外公告，且要說明追蹤誤差值，及相關風險控管措施。

(工商 )