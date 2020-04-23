苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚今年度警局模範母親。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌23日頒獎表揚績優員警，以及破案有功人員。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌23日於苗栗縣警察局頒獎表揚績優員警與破案有功人員，並迎接母親節，表揚今年度警局模範母親，預祝母親節快樂。

徐耀昌在母親節前夕，頒獎表揚今年度縣警局模範母親，苗栗分局偵查隊小隊長何雲宏的母親何蕭清妹，並作為代表向每位治安英雄背後的母親致敬，感謝她們守護這群秩序守護者，讓苗栗成為幸福安定的城市。。

今年4月苗栗縣警察局刑警大隊科偵隊破獲陳姓女子假賣口罩、真詐騙案，頭份警分局偵查隊、南庄分駐所更分別查獲非法持有改造手槍及空氣槍案件等，維護社會治安，第一線員警並主動關懷偏鄉居民、搶救自殺民眾，防止憾事發生等，為民服務。

徐耀昌與苗栗縣警察局長翁群能23日在廉政月報上，頒獎表揚破案有功及績優員警與單位。徐耀昌向破案有功人員與單位以及為民服務績優員警致敬，感謝警方盡忠職守，為苗栗安定秩序盡心盡力。

23日獲頒表揚為民服務績優員警，分別為苗栗分局文山所警員顧竣允、劉尚豪；竹南分局中港海口副所長林振清、警員羅子祺、謝裕琮、鄭伃婷；頭份分局尖山所所長曾麒翰、警員林宗緯；頭份分局蓬萊所所長陳冠廷；通霄分局西湖所所長姜名旂；大湖分局梅園所警員詹國治。

破案有功單位為警察局督察科、苗栗分局偵查隊、苗栗分局三義所、竹南分局偵查隊、頭份分局尖山所。

(中時 )