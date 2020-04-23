中嘉新視波有線電視攜手永和交通警友站以及沙山食品，帶來200多公斤白米及罐頭、醬油、衛生紙等物資，以行動點亮弱勢團體的希望。（新視波提供）

中嘉新視波有線電視攜手永和交通警友站以及沙山食品，帶來200多公斤白米及罐頭、醬油、衛生紙等物資，以行動點亮弱勢團體的希望。（新視波提供）

中嘉新視波有線電視攜手永和交通警友站以及沙山食品，帶來200多公斤白米及罐頭、醬油、衛生紙等物資，以行動點亮弱勢團體的希望。並在中嘉新視波有線電視代表陳煥鵬董事長的帶領下，一行人到1919食物銀行位在八里的台北倉庫做義工，協助志工們將來自各界捐贈的白米分裝成食物包。

1919食物銀行總監張謙方表示，食物銀行平常服務經濟弱勢家庭，除了親送食物包外，也經營實體食物銀行，兩個月一次的食物包，可以為弱勢家庭省下2、3000塊伙食費，讓他們可以把錢花在像是就醫、教育的刀口上，不過近來受新冠肺炎疫情影響，更多家庭陷入困境，急需各界的協助，因此這次特別感謝中嘉新視波有線電視及永和交通警友站的鼎力相助。

中嘉新視波有線電視代表陳煥鵬董事長表示，身為在地媒體，秉持著取之於社會用之於社會的理念，回饋地方不遺餘力，此次整合永和交通警友站及沙山食品一起做公益，也希望捐贈行動能引起拋磚引玉之效，讓更多人關注到弱勢的需要。

永和交通警友站站長洪恢駿表示，很高興這次能帶領隊員們，一起支援分裝白米，而隊員也從中獲得滿滿成就感，並認同如此有意義的行動，愛心不分國界，感謝有這次機會，能為弱勢盡一份心力。

(中時 )