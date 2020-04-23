新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，新北市板橋一名43歲的陳姓熟女，日前在交友軟體結識一名「美國機長」，對方自稱要跟女子結婚為前提，要求女子匯款，儘管女子要求見面，但這名美國機長卻以疫情期間「航班減少」為由拒絕，日前女子前往銀行準備匯出鉅額款項，遭板橋警分局後埔所巡邏員警機警攔阻，順利擋下新台幣40多萬元現金。

據了解，這名陳姓熟女因為熱中交友，多次利用網路交友軟體結識不少男性外國友人，但多數都是詐騙集團偽裝身分想要騙錢的，陳女表示，當中有一名自稱「美國機長」的男子，聲稱以結婚為前提跟他交往，雙方天南地北無所不聊，儘管英文不好，但陳女使用Google翻譯軟體，還是有辦法跟對方談心。

日前這名美國機長向陳女說，想跟陳女結婚，並要搬到台灣定居，但必須陳女匯款美金才能讓他圓夢，差點被「劫婚」沖昏頭的陳女，真的跑到板橋某家銀行，向行員表示要匯款到國外，正好碰上板橋警分局後埔派出所警員陳應誠及林聖寰巡簽金融機構，2警聽到對話內容直覺有異，於是主動上前關心。

「對方說最近疫情關係，航班減少所以沒辦法飛過來」，員警一聽「話術」就知道又是詐騙集團搞鬼，原來陳女認識多名外國網友，其中一名自稱是「韓籍華裔」機師，對方還傳送多張帥氣長相的照片給陳女，讓陳女心動不已，並表示願意跟她結婚，但要陳女匯款10450美金到韓國，讓他能順利搬到台灣定居，還聲稱因為最近疫情影響，航班大幅減少，所以沒辦法立刻飛來台灣，要陳女多體諒。

而同時間另一名男網友則是說要寄送禮物給陳女，但貨物卡在柬埔寨海關，要陳女匯款3000美元，因此陳女當天一口氣就打算匯出美金13450元，換算新台幣相當於40多萬元。員警聽了陳女說法，當下立刻跟她說：「不要再匯款了，這保證是詐騙集團」，陳女還半信半疑，員警拿出網路上的案例告訴她，這才打消她匯款念頭。

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，詐騙集團滲入交友軟體圈，看準適婚年齡熟女極度渴望愛情，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，最後如出一轍都是要求匯款，民眾絕對不要輕易上當，尤其最近疫情期間，看準民眾待家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套，奉勸遇到可疑可撥打165或110向警方求助。

(中時 )