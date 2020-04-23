苗栗縣長徐耀昌率縣內各國中校長，23日到後龍英才書院，為國中會考的考生祈福。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

國中教育會考將於5月登場，苗栗縣長徐耀昌23日率縣內國中校長到後龍英才書院，為考生向文昌帝君祈求庇佑，考取理想高中，並致贈學子英才書院文昌智慧筆，祝福考生金榜題名。

徐耀昌23日與縣議員劉順松、縣府教育處長邱廷岳及縣內各國中校長和學生代表，依古禮向文昌帝君上香祈福。徐耀昌表示，今年縣內參加國中會考考生約5200人，今年因應新冠肺炎疫情，教育部頒布家長不能陪考、考生須全程配戴口罩等各項考場防疫規定，要求校方加強宣導，避免考生因違反防疫規定而影響成績。

現場考生們也分享準備考試的方法，包括考前少用或停用手機以避免浪費時間、訂定各項讀書目標分項達成、各科準備小撇步、律定規律作息保持體能。徐耀昌並將文昌帝君加持過的智慧筆，交由校長們帶回發送給考生，祝福金榜題名。

英才書院為閩南式建築，「日」字型格局，設置文昌祠、大成殿、講學堂、展示間及前方入口門廳，是具有「講學、廟祀、課士」功能的書院，院內所祭祀的文昌帝君，是保護文運與考試的神祇，每逢考季，都會有不少學子前來祭拜，希望神明保佑金榜題名。

(中時 )