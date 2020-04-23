國防部副部長張哲平表示，海軍艦指部指揮官由海軍副司令唐華中將暫兼代、參謀長則由副參謀長暫時代理。

敦睦艦隊官兵染疫，海軍艦指部指揮官高嘉濱中將、擔任敦睦支隊長的艦指部參謀長陳道輝少將調職處分；據了解，因艦隊指揮官是海軍最重要的作戰職位，所以代理人，一定是高階兼代，不能低階代理。

海軍司令劉志斌上將現自主健康管理，副司令有兩人， 其中，梅家樹忙著處理敦睦後續，因此擇由唐華兼代艦隊指揮官。

(中時 )