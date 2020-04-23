海軍副司令唐華暫兼代艦隊指揮官 19:422020/04/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍副司令唐華中將。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部副部長張哲平表示，海軍艦指部指揮官由海軍副司令唐華中將暫兼代、參謀長則由副參謀長暫時代理。 敦睦艦隊官兵染疫，海軍艦指部指揮官高嘉濱中將、擔任敦睦支隊長的艦指部參謀長陳道輝少將調職處分；據了解，因艦隊指揮官是海軍最重要的作戰職位，所以代理人，一定是高階兼代，不能低階代理。 海軍司令劉志斌上將現自主健康管理，副司令有兩人， 其中，梅家樹忙著處理敦睦後續，因此擇由唐華兼代艦隊指揮官。 (中時 ) #海軍 #指揮 #艦隊 #副司令 #敦睦 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》美有前車之艦 防疫不能鐵齒 04:102020/04/19 生活新聞 新增21人確診 確診者無宜蘭縣旅遊史 19:122020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 敦睦艦染疫 專案釐清感染源 04:102020/04/20 政治要聞 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 該道歉的是三軍統帥 04:102020/04/21 時論廣場 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 敦睦艦隊再增3例 1例為台南人黃偉哲憂疫情擴大 14:502020/04/21 社會 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 反罷韓還藏一手？陳揮文曝終極大招！網驚嚇 - 政治 獨》陳道輝坦承官兵扁桃腺發炎治癒未回報 親自下令解除梯口管制 - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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