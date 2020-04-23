繼嗅、味覺異常後，國際上又出現腳指出現水泡的新冠肺炎疑似癥狀，中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今證實，國內確實有感染個案出現水泡癥狀，只是目前還不確定是否也同樣位在腳趾。

張上淳表示，因為病人一般都被關在負壓隔離病房中，所以若非主動回報，通常不會特別觀察到病患是否出現水泡這種異常狀況，但在國際上有報告陸續出現後，也特別提醒第一線人員多加注意，確實有發現部分患者有水泡的癥狀，但並不確定是否都長在腳上。

先前也有國外研究指出，新冠肺炎也會造成結膜炎的癥狀，張上淳解釋，由於國內還沒有確診個案出現結膜炎癥狀，因此目前還沒做相關的分泌物病毒培養測試，至於國外曾進行測試的國家，有些報告指出結膜分泌物有病毒，但有些則沒有，因此仍有待釐清。

至於唾液能不能拿來當作檢體進行新冠病毒的篩檢？張上淳指出，臺灣在SARS期間就已驗證過用「漱口水」採集喉嚨分泌物，這樣的方式的確可做PCR，目前也有部分醫院採用，但單用唾液檢驗，靈敏度則有待驗證。

事實上臺大醫院收治全國第2例新冠肺炎確診者的時候，就曾用「漱口水」進行檢驗，讓確診者含著生理食鹽水，漱口並觸及後半喉嚨部位採集分泌物，的確得到陽性結果。

張上淳解釋，之所以採用漱口水法，是由於喉嚨、鼻咽試紙採集方式可能會造成受檢者咳嗽或乾嘔，有一定的機會造成飛沫，因此發出通知，讓醫院可用漱口水法作為替代的檢驗方式。

不過單用唾液檢驗的方式可不可行？張上淳強調，漱口水法的檢體中除了喉嚨分泌物外，一定會包含大量唾液，「單用唾液也是個方式，但是敏感度還需要驗證。」

(中時 )