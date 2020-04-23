米娜的新姐姐珍妮，是個手機不離手的網紅，看似自我霸道的她，其實與米娜一樣，曾被離去的家人所傷。(木棉花提供)

若能掌控夢境，那夢還是夢嗎？在丹麥動畫電影《築夢奇蹟》中，青少女米娜被迫面對與新家人的相處課題，但意外發現夢境秘密的她，竟也想像以竄改新姐姐的夢境，打造夢想中的家庭生活，從兩人爭吵、相互擁抱彼此的過程中，也從青少年的眼光，深入探討重組家庭成員間的微妙心結。

導演金．哈根．傑生(Kim Hagen Jensen)向美國雜誌《Variety》分享，以電影主題而言，《築夢奇蹟》與《第十四道門》、《神隱少女》及《全面啟動》都有類似之處，「《築夢奇蹟》以不真實，離奇的夢境為特徵，與米娜平淡的日常生活形成鮮明對比。」

《築夢奇蹟》為傑生首部動畫長片作品，自1980年代起，便跟隨製作《狐狸與獵犬》的資深迪士尼動畫師唐．布魯斯學習動畫，過去拍攝多部廣告、動畫短片，也為書籍繪製插圖。自2013年開始醞釀《築夢奇蹟》故事綱要，歷經長期的畫風、故事調整，在今年上映。

傑生表示，《築夢奇蹟》畫風帶有法國圖像小說風格，並結合現代動畫中常見的傳統設計元素。電影畫風精緻細膩，場景奇幻。

電影中的米娜，雖歷經母親離家的傷痛，但從小與父親相依為命，反而更加深她與父親的好感情。直到父親再婚，必須要與繼母、新姐姐同住，才打破父女倆人的美好時光。

米娜的新姐姐是時下最流行的「網紅」，總是手機不離身，向網友分享生活大小事，與樸素單純的米娜有著天壤之別，倆人大不相同的生活習慣引來爭吵，但希望促成家庭和諧的父親，卻也不斷告訴米娜多謙讓忍耐，讓米娜大感委屈。

在努力與新家人共處的同時，米娜從夢中發現了能夠操控每人夢境的夢工廠，看似虛無飄渺的夢境，在現實中卻對人們有著莫大影響力，米娜不顧一切，擅自竄改新姐姐的夢境以求家庭和諧，但卻造成難以挽回的後果，只得奮力搶救，並在夢工廠與新姐姐展開一連串和解之旅。

《築夢奇蹟》現於各大戲院上映中。

(中時 )