漁民怒吼紓困生活補貼被獨漏 農委會急開記者會滅火

勞動部日前辦理自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，提供在職業工會投保的勞工總計3萬元的紓困，但卻排除同樣投勞保的漁民，引發基層漁會大反彈。農委會今緊急召開記者會滅火，宣布全國約8至10萬漁民可適用勞工生活補貼，且行政院已拍板，預計24至30億元的經費將從紓困條例中支應。

農委會在新聞稿中指出，新冠肺炎疫情擴及全球，造成國內漁產莫大損失，但同樣投勞保的漁會甲類會員，卻被排除在勞動部的紓困計畫外，陳吉仲強調自己力挺漁民立場堅定，認為符合勞保資格的漁民應要一體適用紓困條例。

根據勞動部的生活補貼紓困方案，無一定雇主或自營作業者，若向職業工會投保薪資在2萬4千元以下，或107年所得未達課稅標準40萬8千元者，可申請每月1萬元的生活補貼，共發放3個月。但由於漁民長期向漁會投保，不符勞動部的條件，因此無法領取。

據悉，農委會本周一曾發函勞動部，要求將納保的漁工也列入補貼對象，但勞動部在特別預算中爭取到的300億，光是要發給118萬餘名符合的自營作業者都可能不夠用，因此直到今日中午行政院長蘇貞昌親自找上陳吉仲與勞動部長許銘春前來溝通前，雙方仍舊是僵持不下。

最後勞動部在院長指示下終於妥協，將在漁會投勞保且薪資在2萬4千元級距下的自營作業者，或無一定僱主的漁民共計15萬人納入紓困，勞動部政務次長林明裕表示，經費共需增列40億元，申請作業由漁會負責，再交由勞動部審查、發放，至於不足的部分會從其他部會的特別預算中協調，陳吉仲也說：「特別預算總共1500億，不用怕不夠。」

全國漁會總幹事林啟滄表示，新冠肺炎對漁業造成的影響很廣泛，除漁民無補貼外，還有勞動力不足、水產需求大減等問題，感謝政府此時願意伸出援手，但仍期待防疫期間政府也能加速推動國內冷鏈系統的建立，台灣應開發精緻水產、精緻加工品，增加產品附加價值才有活路。

(中時 )