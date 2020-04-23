大陸財政部聯合大陸工信部等四部門發佈通知指出，將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，新能源乘用車補貼前售價須在30萬元以下，含30萬元（人民幣，下同），為鼓勵「換電」新型商業模式發展，加快新能源汽車推廣。

據路透報導，大陸財政部網站刊登通知指出，原則上2020到2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10％、20％、30％。而為加快公共交通等領域汽車電動化，城市公車、道路客運、計程車、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，2020年補貼標準不退坡，2021到2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10％、20％，原則上每年補貼規模上限約200萬輛。

通知強調，要加大新能源汽車政府採購力度，大陸機要通信等公務用車除了特殊地理環境等因素外，原則上採購新能源汽車，並推動落實新能源汽車免限購、免限行、路權等支持政策，加大柴油貨車治理力度，提高新能源汽車使用優勢。

通知從4月23日起實施，4月23日到7月22日為過渡期。

(旺報 )