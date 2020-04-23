23歲王姓男子22日晚間8時許騎機車行經新北市中和區水源路3巷，王嫌違規闖紅燈遭警方攔查，豈料，王嫌加速逃逸，中和警分局中和派出所警員立即通報線上警網攔查，最後順利將王嫌壓制逮捕。

警方於王嫌身上查獲毒品愷他命及毒品咖啡包，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

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(中時 )

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