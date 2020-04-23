男攜毒闖紅燈逃逸 遭警方壓制逮捕 19:512020/04/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方於王嫌身上查獲毒品愷他命及毒品咖啡包，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23歲王姓男子22日晚間8時許騎機車行經新北市中和區水源路3巷，王嫌違規闖紅燈遭警方攔查，豈料，王嫌加速逃逸，中和警分局中和派出所警員立即通報線上警網攔查，最後順利將王嫌壓制逮捕。 警方於王嫌身上查獲毒品愷他命及毒品咖啡包，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #警方 #毒品 #中和 #紅燈 #逮捕 也許您會感興趣 推薦閱讀 用紅燈顯影日常 16:062020/04/19 生活 女嬰愛哭鬧 竟是母懷孕吸毒 13:202020/04/20 生活 通緝毒蟲闖紅燈遭攔 假冒胞弟騙警指紋露餡 17:012020/04/20 社會 酒駕男衝對向撞8輛停等紅燈機車 6人輕傷4人送醫 22:232020/04/21 社會 《台北股市》盤中焦點股：中和、華新科、隆達、南六、寶齡富錦 10:172020/04/22 財經 防疫同時維護治安 苗栗縣警局查獲槍枝毒品 15:182020/04/22 社會 疫情再不降溫 下半年房市恐亮紅燈 04:102020/04/23 地方新聞 公車司機貪快闖紅燈撞女騎士 網友譏諷：299又闖禍了 14:012020/04/23 社會 覬覦毒品藥頭生意好 太陽會分子竟擄走綁沖天炮凌虐 16:422020/04/23 社會 男北市開車朝捷運站開6槍 警方看完這麼說 18:052020/04/23 社會 社會熱門新聞 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 獨／防疫旅館隔離者整夜咆哮 北投里長爆氣開嗆 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 敦睦艦隊19天機密行程曝光 最遠接近新加坡 - 社會 瞎毀？周揚青揭羅志祥超渣內幕 台鄉民竟狂酸她！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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