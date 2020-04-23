台南市安南區九份子地段正有許多建案興建，23日傍晚6時，安明路與郡安路口傳出一棟尚未完工的建築15樓火警，熊熊火焰在高達45公尺的頂樓處燃燒，警消在無電梯下，一面出動雲梯車，一面持水線直衝15樓，兩方線灌救，經過1個多小時，才將火勢撲滅，無人傷亡。

大樓頂樓火警，警持水線衝15樓灌救。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

安南區九份子地段近來多項建案陸續興建中，這棟高達15層的建築大樓尚未完工，各樓層還沒建置防火設施，23日傍晚，45公尺高的頂樓疑似板模著火，竄出火苗，因為大樓才興建一半，無電梯搭乘，增加灌救難度，火勢迅速延燒。

警消人員面對高樓大火，決定兩方面動員施救，一面出動可伸高52公尺的雲梯車，一面派員持水線爬梯直衝15樓灌救，經過1小時多終於撲滅火勢，無人受傷受困。

台南市消防局表示，台南市警消有爬高訓練，去年參加101爬高比賽，南市警消才獲得公開組季軍，公務機關第1名，打敗各縣市的消防局，這回遇上高樓火警，警消得全副武裝拿裝備上陣，更加辛苦。

(中時 )