由於抗疫現在是全民運動，電影《這一刻，想見你》的男主角涂善存以及歌手出身的是元介、孫自佑3人，一同合唱錄製〈有愛的地方〉音樂MV作為防疫歌曲，希冀透過動人的歌詞以及3人的歌聲傳遞給眾人擁抱般的安全感，帶來愛和溫暖。

許久沒有進過錄音室的孫自佑及是元介，在高歌完後直說爽，提到這次的疫情讓大家在外工作或與人互動上都難免緊張，原唱孫自佑對於自己的歌曲被選上感到非常榮幸，提到2009年參加第五屆《超級星光大道》的比賽時，也碰巧遇上H1N1疫情爆發，對比當時大家瘋搶口罩，現在的配套做的相對完善。

是元介苦笑分享在前陣子因為自製便當在室溫下放太久，不想浪費的他堅持吃完後，隔天便全身發冷、冒冷汗，更多次上吐下瀉最後還發燒，讓他嚇到完全不敢出門，一直到身體溫度稍降後才全副武裝的前往醫院看診，在門口量額溫時當護士告知有發燒現象，立刻感受到全場的人都用驚恐的表情看著他，直到量耳溫確定未達發燒標準，才沒有繼續被眾人用異樣眼光看待，而且病癒後一個周朋友也都完全不敢跟他接觸，讓他自嘲「人心涼薄」。

(中時 )