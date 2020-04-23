對於華南永昌鉅損風波，財政部由次長阮清華出面，在23日召九大公股金控、銀行總經理及五家公股券商董事長開會，會中作出四大裁示，除了要求落實三道防線風控機制之外，特別要求以後華南永昌風控會議，必須要由董事長出面主持，而非僅由總經理主持，淪為「球員兼裁判」。

公民股共治的華南永昌，許博偉家族雖然退居第二線，但仍有相當大的影響力，長年以來風控會議最高層級只由總經理主持，其他公股金控旗下券商都已由董事長主持，這個問題，在此次風暴之後，華南永昌將面臨相當大的組織調整及權責畫分。

據了解，由於華南永昌證券此次權證交易未即時避險，釀成46億交易鉅損，使財政部對於所有公股金控旗下券商的風控問題都提高警覺，因此不只華南，也召集全體公股金控總經理及證券董事一起出席，其他土銀、彰銀、台企銀則由銀行總經理出席，華南金由金控總經理羅寶珠及證券董事長鄭永春一起出席。

財部也清查所有公股銀行、證券參與權證交易的狀況。目前公股體系裡僅華南永昌、兆豐證券有從事權證的發行，台企銀則是有作權證交易但未作發行者，而兆豐證券有發行，但由於規模小，因此風暴來襲時在市場隨時可避險避禍。

根據華南在會中的報告，財部在會中當場作出四大提示，包括：1、風控部門必須持續追蹤：雖然華南風控部門曾經提醒交易部門部位太大要避險，但未持續追蹤交易部門是否改善，以致發生重災；2、華南永昌未來的風控委員會議，必須要由董事長主持，不能僅由總經理；3、中台的風控人員若對業務部門提出改善要求時，也必須同時通報給風控委員會及董事長、董事會，力求三道防線的風控都能確實發生作用；4、風險損失限額必須落實執行，不能到了停損點還不停損、量越放越大。

阮清華在會中也提示公股銀行，疫情期間全球經濟衰退時，更易發生海外「踩雷」問題，要各大行庫提高警覺，並且進一步了解近期各大行庫有否較大的授信案發生重大違約。

目前各公股金控旗下券商，以及銀行財務部門，對於單一股票投資，都有設定單月或年度損失限額以把關，根據華南金會中報告，華南永昌對風險損失限額並未落實，且由於部位太大，因此臨時根本來不及找避險標的。

而在前任總經理去職之後，華南永昌此次的虧損會否再往上究責，財部會等金管會檢討結果出爐之後一併決定。

(工商 )