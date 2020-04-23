行政院副院長陳其邁今天主持「中央災害防救委員會第38次會議」時表示，目前正值「COVID-19新冠肺炎」整備應變期間，相關機關均已投入相當人力，積極配合中央流行疫情指揮中心執行相關防疫作為，如又發生其他重大天然災害，現有災防應變指揮體系、預防性疏散撤離及收容安置等機制，能否從容面對複合式災害的嚴峻挑戰，必需審慎以對。

陳其邁指出，各部會應落實盤點包括指揮體系、預防性撤離及收容等整備工作，並做好充足的準備及情境推演。

陳其邁在聽取交通部「強化全國公路橋梁安全檢測督導機制」報告後表示，橋梁管理涉及各級政府及跨部會權責，交通部已研擬「橋梁維護管理作業要點」，以更系統化的橋梁管理準則，進行橋梁管理及督考，增進民眾橋梁「行的安全」；橋梁是民眾日常使用的重要設施，有關橋梁維護管理系統及檢測改善補助計畫，應持續檢討精進，落實推動執行。

針對交通部所提「精進海事事故水下救援機制及資源」報告，陳其邁表示，水下救援具高度專業，交通部已會同國防部、內政部、海委會深入探討及研擬策進作為，此次所提報告案，盤點水下搶救資源，強化應變指揮及救災支援協定，已有系統的解決對策，後續請相關機關落實演練。另有關「海難災害防救業務計畫」及各相關機關標準作業程序的配合修訂，也請儘速辦理。

針對交通部「提升氣象預警新作為」報告，陳其邁指出，氣象局低溫特報分級新制及大豪雨新增短時強降雨標準均已實施，未來氣象局將對台灣濱海鄉鎮及沿海地區，提供48小時精緻化海象預報服務，有利沿海休閒與捕撈產業應用及發展。

陳其邁聽取原能會「核安第26號演習綱要計畫」報告後表示，請原能會依所提綱要計畫，落實後續演習情境規劃及執行工作，尤其目前是武漢肺炎流行期間，相關演練內容務必遵守中央流行疫情指揮中心指引，並藉此機會再次檢視複合式災害發生時，現有核災應變機制，並依演練結果調整精進。陳其邁也指示原能會屆時舉行演習時，先詢問中央流行疫情指揮中心意見，再決定是否如期進行演習。

今日會議完成審查內政部、經濟部、交通部、農委會及環保署等部會所提風災及水災等12案災害防救業務計畫修正草案，預計提報下次「中央災害防救會報」核定後實施。

(中時 )