由《寄生上流》崔宇植、《Singal》李帝勳、《三流之路》安宰弘、《機智牢房生活》朴海秀主演的 Netflix 獨家電影《狩獵的時間》，今年初光榮成為首部入選德國柏林影展「特別放映」單元的韓國電影，因而一直備受期待，如今終於將在24日下午 3 點透過 Netflix 在全球 190 個國家獨家播放。

本片之故事背景設定為韓國未來社會經濟崩潰後的年代，崔宇植、李帝勳、安宰弘3位過著「下流人生」的好友，為了脫離地獄般的現況，決定拉朴正民入夥一同做一場「驚天大事」去改變命運，沒想到卻反讓自己陷入危機，被飾演無情殺手的朴海秀追殺。

在外界相當好奇甫登上奧斯卡國際舞台的崔宇植將在此次作品中如何突破的同時，崔宇植卻在接受訪問時自爆是於2018上半年拍畢《狩獵的時間》後才接演《寄生上流》，他透露，本次所飾演的角色「基勳」戲份很重，卻是所有角色中最後才被選定的，因此演出時倍感壓力。

說到全新的角色，崔宇植表示：「基勳是一個與現實的我略有不同的人物。雖然電影的背景設定在未來，但生活在那裡的角色都是現在已經存在的人物。」在電影中，他們為了擺脫不濟的生活而決心改變，繼而做了不同的選擇。他坦言比起個人利益，他更看重「和朋友的未來」，希望與朋友共進退。

而在電影中飾演崔宇植患難兄弟的李帝勳，則坦言本次演出難度是為從影以來最艱鉅的挑戰，為了揣摩角色心境，自己總是會參考香港電影的拍攝地點和紐約的實驗劇場以及獨立電影作為靈感來源，在作品即將面世的前夕，他也喊話：「沒有比這部《狩獵的時間》更艱難的作品了！如果有的話，也想挑戰一下。」

(中時 )