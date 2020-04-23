東海大學推出「陽光穿透的歲月—孫康宜院士著作展暨紀念其父孫保羅教授手稿展」（東大提供／陳淑芬台中傳真）

中央研究院暨美國藝術與科學學院院士孫康宜是國際知名的漢學家，東海大學推出她的「陽光穿透的歲月」著作暨紀念父親手稿展，今天舉行開幕儀式。東大校長王茂駿表示，東大傑出校友孫康宜的著作等身，期許師生學習與感受她治學的歷程及嚴謹縝態度。

孫康宜是東海大學文學院榮譽講座教授、中央研究院暨美國藝術與科學學院 (American Academy of Arts and Sciences) 院士及美國耶魯大學講座教授，研究領域跨越中國古典文學、比較詩學、文學批評、性別研究等領域。她的父親孫保羅曾擔任北京大學法學院講師，1946年舉家遷往台灣，1950年受「白色恐怖」牽連陷害，遭捕入獄十年。

因受新冠疫情影響取消自美返台行程，透過視訊連線參與開幕儀式。王茂駿致詞表示，孫康宜做事計畫嚴謹縝密的態度，是造就她學術成就斐然的原因。東大文學院院長江丕賢則表示，期許藉由展覽讓傑出校友孫康宜，成為學生的學習楷模。

孫康宜表示，展覽中有關她父親孫保羅「從黑暗走向光明」的影音檔，代表父女歷經白色恐怖的歲月，穿透的歲月不是直線型的時間概念，而是代表永恆時間的象徵。

「陽光穿透的歲月—孫康宜院士著作展暨紀念其父孫保羅教授手稿展」在東海大學圖書館主題展示區展出，將展至5月25日。

(中時 )