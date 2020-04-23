台南市北門區陳姓人家23日清晨5點多睡夢中被爆炸聲驚醒，家中隨即停電，外出查看後發現，竟然有1隻色彩鮮豔的保育鳥類「環頸雉」頭破血流死在電線桿旁。上午8點多台電公司維修人員前來停電，研判這隻環頸雉是撞擊電線桿的融絲鏈開關造成停電，環頸雉也當場被高壓電電死。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武據報前往了解，發現撞擊電線桿融絲鏈開關被電死的這隻「大鳥」為保育類的環頸雉，屬於雄性，應是23日清晨天色昏暗而且下著小雨，可能視線不明撞擊不幸死亡，感到相當不捨。

這起鳥禍事件造成住戶停電3個多小時，邱仁武也報請市府保育科處理善後。邱仁武說，環頸雉是早期台灣鄉野田間最常見的鳥類之一，因叫聲嘹亮，鄉下的人們都叫牠「啼雞」，是台灣特有的平原雉雞，所以也有人稱牠為「台灣雉」。

邱仁武表示，台灣環頸雉其特徵為白色頸圈在前頸部分，有大約3公分的缺口。目前台灣地區僅在花蓮、台東、台南及宜蘭南澳等地較容易目擊到野生環頸雉，其他地區則少有發現。

環頸雉之所以引起人們的關注，除了體型大、羽色豔麗外，牠們也是台灣島上和帝雉、藍腹鷳等三種大型雉雞中，與我們生活最親近的一種，但也是未來命運最值得憂慮的一群。

(中時 )