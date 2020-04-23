82歲、有「王聖人」之稱的前監察院長王建煊，日前在平面媒體專訪中透露，自己罹患攝護腺癌，去年起接受放射治療，雖有頻尿困擾，但病情還在控制中。儘管健康狀況大不如前，王建煊仍和妻子投身公益，持續不間斷地演講、推動公益，「還能動一定努力去做，做到不能做、眼睛閉起來為止。」

面對這樣的「男人癌」，攝護腺癌又有「長壽癌」之稱，通常癌細胞進展、擴散較慢，而且只要早期發現、治療，根治機率相當高。不過，攝護腺癌早期沒有症狀，即使有症狀，部分也和攝護腺肥大症狀很相似，端看癌細胞在不同分期侵犯的位置。到底攝護腺癌是如何分期、又有哪些治療方式？

前監察院長王建煊罹患攝護腺癌，去年起接受放射治療，雖有頻尿困擾，但病情還在控制中。（圖／翻攝自王建煊臉書）

●第一期：這時腫瘤還侷限在攝護腺內，患者通常沒有感覺。但因為攝護腺癌患者通常較年長，合併有攝護腺肥大的問題，接受門診治療時就能及早發現。

●第二期：腫瘤仍侷限在攝護腺內，但透過肛門指診可以明顯摸到硬結，PSA數值也可能出現異常。但在第一、二期就接受積極治療，仍有80%～85%的機會能夠根治，不會因為攝護腺癌而奪去性命。

●第三期：腫瘤已侵犯到攝護腺周圍組織，包括尿道或膀胱口附近，可能出現血尿、頻尿或小便困難等症狀；如果侵犯到直腸，就可能有類似直腸癌、排便習慣改變的症狀。如果沒有接受治療，可能僅存5～8年的壽命。

●第四期：癌細胞遠端轉移至其他器官，最常見是骨頭侵犯，約佔80%～90%，尤其是脊椎，明顯出現骨頭、背、脊椎疼痛等症狀，也可能轉移至肝、肺、腦等。若未接受治療，壽命最多可能只剩3～5年。

1. 根治性攝護腺切除術：利用外科手術將癌細胞侵犯的攝護腺、儲精囊等部位切除，約有70%的患者能透過手術將攝護腺癌治癒。包括傳統開腹手術、進展到腹腔鏡手術，還有現在最流行的達文西機械手臂，尤其適合治療攝護腺癌。

2. 觀察療法：適用於低度或中度風險攝護腺癌，或預期生命少於10～15年者，由於進程較慢，所以醫師會建議積極監控並長期追蹤，等到腫瘤開始進展或惡化再行治療，9成以上病人死因為其他疾病。

3. 放射線治療：或稱電療。利用放射線照射攝護腺，破壞分裂繁殖的癌細胞，屬於根治性治療，可合併荷爾蒙療法。但放射線可能照射到攝護腺周邊組織，常見為膀胱和直腸，傷及膀胱黏膜及直腸黏膜，3～5年後可能大、小便出血。

4.荷爾蒙療法：單獨使用僅能壓制癌細胞，無法根治，治療方式包含定期施打荷爾蒙針，一次性切除雙側睪丸，有時會伴隨合併經尿道攝護腺切除術。

5.化學藥物治療：在荷爾蒙療法失去抗性後，開始實施化學藥物治療，攝護腺癌的化療相對其他疾病而言更加單純，僅有一兩種藥物注射為主。

6.冷凍治療：利用冷凍治療探針深入腫瘤，以極低溫殺死癌細胞，是一種風險較少、恢復也較快的治療方式，但可能伴有的副作用是勃起功能喪失。

7.海福刀高頻超音波治療：利用經直腸超音波定位，以高溫80到90度，把攝護腺精準加溫，達到殺死癌細胞的目的。有最低的尿失禁併發症，對勃起功能障礙的影響也最少，但有可能造成膀胱頸結疤阻塞的副作用。

(中時電子報)