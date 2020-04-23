遭到拔官的海軍敦睦支隊支隊長陳道輝少將，昨(22日)在立院利用手機通話接受立法委員質詢時為自己辯駁，但陳道輝回答有官兵發燒回報，以及依令解除梯口管制的答詢，遭到國防部打槍，反而引起更大波瀾。陳道輝今天下午在支隊幹部群總組中發給幹部簡訊解釋，因為失眠多日又遭到隔離，答覆內容都只能憑記憶，希望再次解釋清楚以免外界誤解，陳道輝在簡訊中坦承，經確認信文，當時是有官兵扁桃腺發炎，經治癒後並未回報艦指部。至於解除口管制也是他親自下令解除。

本報透過管道獨家取得簡訊全文後，將陳道輝發給敦睦支隊幹部的簡訊公開如下：

各位。午安

昨(22)日支隊長接受立法院外交國防委員會召委以電話方式質詢有關本支隊「防疫處置」的作為。因我多日失眠且目前於隔離期間，答覆內容均憑回憶，無法詳細記得，答詢後發現可能有些內容與事實有些出入，引發軒然大波，我想在此向各位澄清，避免外界誤解。

一、昨日支隊長說：有向艦指部安全回報有1人發燒，經過信文確認後，應是支隊有乙員扁桃腺發炎，經醫官診治後痊癒，，支隊人數眾多記憶難免混淆，因此，我們並未通報艦指部，有相關紀錄可查詢。

二、有關14日是誰下令解除梯口管制，我那時誤解呂玉玲委員的質詢，4月14日上午經聯檢小組檢查、確認支隊各艦狀況正常無誤後，依照"109年敦睦遠航訓練支隊實施計畫"執行本人權責，通令各艦解除梯口管制，並依艦艇常規實施放假。

三、部長、劉司令及各級長官一直十分肯定大家遠航這段時間的辛勞，也很關心大家，期盼全支隊官兵均能健康平安返回海軍崗位，後續全力配合國防部專案小組調查，釐清染疫情況，我決不迴避責任，磐石艦發生疫情感染事件，我深感抱歉，期待國人能夠諒解，支持國軍，重振對海軍的信心。

支隊長敬上

2020.04.23

(中時電子報)