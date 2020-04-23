海軍敦睦艦隊染疫引發國人擔憂疫情擴散，國防部23日由軍政副部長、也是專案小組召集人張哲平上將擔任「國防部陳時中」，舉行記者會說明調查進度。他強調，先前不是「擠牙膏」，是資訊不足，才讓長官受到很大傷害；也不認為敦睦艦支隊長陳道輝「說謊」。

以下為綜合張哲平等國防部今日記者會，針對外界與媒體質疑做出回應的重點整理。。

Q1：艦隊到底去了哪裡？

A：3/5自左營啟航，3/12到帛琉待了三天，中間有官式拜會、活動。4/9回左營，4/15解散。

Q2:有無外人登上戰艦？

A: 有的。康定號停帛琉碼頭時，兩國人員含我外館、帛琉政要與我僑胞、艦上官兵曾共同舉行聯合升旗典禮。

Q3:4/14就有人離艦？

A:有的。但整個休假在司令部頒給艦指部負責管制的計畫都很明確，均按表操課，只要聯合檢

查完畢、符合規定的外站人員就可休假，不需特別向誰請示。

Q4:敦睦艦出訪是誰決定？

A:國防部長嚴德發核定。前總統馬英九時，也由當時國防部長核定。

Q5：支隊長陳道輝說，曾有5人發燒，他只通報1例？

A:

依2/25部長視導艦指部時，艦隊行動準據提報時清楚提到，當人員有疑似症狀（發燒、咳嗽等情形）都要回報，這是其所提、自己應做到。

而檢視就診紀錄後發現確實有人發燒，回頭再去勾稽，官兵在航行期間每天有兩次要傳固定表格回艦指部（後會化為文字），再轉傳海軍司令部及國防部；但查察後發現在「人員健康情況」欄位，有人填牙醫或其它狀況，卻沒填發燒。目前初步調查是「回報不實」，可能並不是隱匿，是有些認知判斷。後來今天早上跟當事人（陳道輝）通電話，當事人表示他記錯了，他於3/11回報的該例，文字敘述為「扁桃腺發炎」而非發燒。

總計艦隊共8例發燒，但回報的資料中，發燒的都是0員。

Q6.聯合作業檢查如何進行？

A:有既定的計畫與編組，有任務分工。這三艦上去進行聯檢約6、7人，除一位督導官，其餘專業有醫療、後勤、保防、監察、法治；上艦後針對大家最關注的健康衛生，醫護人員要（對官兵）實施體溫量測並登記在表格中，其次要書面審查兩件事：官兵個人填寫的旅客入境個人健康聲明，與官兵提供的、自4/14往前推14天個人在艦上的體溫量測記錄。

Q7:誰下令就地解散，放行所有官兵休假？

A:人員休假本來就有計畫，由司令部核定後艦指部照辦，只要聯檢作業結束、無個人異狀就可依規定放假。誰下令雖要講清楚，但現在對調查小組來說，仍應聚焦在聯檢作業結束後，還有些比較有風險的人員在外，造成此次疫情的發生與擴散，才是調查的重點。

Q8.國防部人員在立法院拿走陳道輝視訊手機，想滅證？

A:陳道輝昨天有些情緒波動， 顧慮此情形下是否適合讓其繼續發言，經詢問召委（呂玉玲）並獲同意才拿走手機。

Q9:誰規定官兵在鬧區集合？

A:4/17晚上接獲疾管署通知有官兵染疫，要求所有官兵須以最快速度送到全台7處集中收容中心；當晚即啟動應變機制，因時間壓力大，且官兵在集合時不能搭計程車、捷運、公車，須以家中交通工具抵達，艦指部於是在全台設19個集合點，也動員36輛次軍中大巴士，做好防疫措施運送官兵，可能有些不周延之處，海軍表達歉意。

Q10:出發前曾想對所有官兵普篩？

A:僅曾討論但非既定規劃，然考量篩檢量能等因素，最後並未做成決定。此事也未與指揮中心討論。

(中時電子報)