韓國釜山市長吳巨敦今晨召開記者會，自曝曾於近日對一位女性公務員有性騷擾的行為，為此吳巨敦宣布辭去釜山市長職務，並向市民與社會道歉，此後將終其一身進行反省與懺海。

據韓聯社報導，當地時間23日上午，71歲的韓國釜山市市長吳巨敦緊急召開記者會，就在外界猜測他是否會因健康情況辭職的時候，他卻自曝近日曾性騷擾女公務員，含淚宣佈辭職，立即引發韓國輿論巨大關注。

吳巨敦說，他近日與一名女公務員面談了5分鐘，期間有過不必要的肢體接觸，事後認識到自己這樣的行為被認定為不能被容忍的強制性騷擾，無論該行為的程度輕重與否，無論本來做出何種辯解，都是不能被饒恕的。犯下這樣的大錯，對於市民賦予市長一職，已無顏再繼續履行下去，做為公職人員，我願承擔責任，向受害者謝罪，並在懺悔中度過餘生。

他說，他知道自己的行為不管輕重都無法得到寬恕。在此情況下，履行釜山市民賦予的市長一職不合情理。他說，作為一名公職人員，他將以負責任的態度，終其一生進行反省和懺悔。

吳巨敦最近在市長辦公室與一位女公務員面談時，曾觸摸後者身體。事後，該女性向當地性暴力諮詢所披露受害事實，並要求吳巨敦下臺。

韓聯社稱，南韓執政黨共同民主黨相關人士23日表示，明天將召開黨內「倫理審判院」會議並開除釜山市市長吳巨敦的黨籍。

(中時電子報)