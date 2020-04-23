近日國際油價走勢激烈震盪，引起美國政府監管單位注意，根據消息人士指出，美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)於先前的減產協商過程中，是否洩漏部份協議給市場投資人，藉此賺取上億美元的利益。

紐約西德州原油(WTI)5月期貨價格周一崩跌，收盤價來到-37美元，創下史上首見「負油價」現象，直至周三(22日)終於出現強勁反彈，6月WTI原油期貨漲19%、布蘭特原油則漲逾5%。

據外媒報導，知情人士表示，CFTC的調查重點將放在上個月中，俄羅斯與OPEC其他成員的談判過程，是否被其他市場人士提前得知。此外，英國金融行為監理總署(FCA)，基於同樣的原因，也正在調查相關期貨合約中可疑的交易人。

該知情人士也提到，雖然無法正確掌握涉嫌的交易員，他們並非俄羅斯人，也不是美國人，但事件中所涉及的企業，確實雇用了與克里姆林宮有關係的人。針對媒體報導，CFTC與FCA發言人都拒絕評論。

(中時電子報)