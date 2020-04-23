周揚青在微博公開發文，指出羅志祥多項交往期間曖昧多名女性的不軌行為，重創他的演藝圈形象，甚至提到「你的化妝師也跟你都有長期不正當的男女關係」。據傳這名化妝師F女長相甜美，有「北京郭雪芙」的美名，在化妝圈裡小有名氣。

有中國網友在消息傳開後，開始討論起羅志祥是如何與這位「北京郭雪芙」化妝師認識的？有網友就透露是經由台灣一位知名節目主持人介紹的，還回憶起曾關注這個化妝師有一陣子了，之前她曾發過和羅志祥的合照，羅志祥還曾按讚評論過她，如今再翻看紀錄已經看不到了，當時看到周揚青提到化妝師，第一時間就是想起這位「北京郭雪芙」。

這名化妝師也曾幫黑人陳建州化過妝，當時黑人也介紹過她給粉絲知道。（圖／翻攝自黑人陳建州臉書）

有知情人士透露，這名化妝師在中國小有名氣，IG上也有2萬粉絲追蹤，羅志祥因為某次化妝師無法同行赴中國工作，藉由知名主持人介紹認識這位「北京郭雪芙」化妝師才逐漸熟悉起來。據悉她的酬勞，工作一次價碼就是1萬人民幣（約新台幣5萬）起跳。

而這名化妝師也曾幫黑人陳建州化過妝，當時黑人還在社群上PO出這名化妝師幫他化妝的影片幫高調，介紹自己的化妝師F女，表示化妝師特地從北京飛過來幫他化妝，稱讚她長得很像郭雪芙，是非常專業的化妝師，讓她突然就在網路上爆紅。

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(中時電子報)