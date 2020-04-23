台灣捐贈新加坡口罩，卻引發兩地網民出征。國際情勢專家賴岳謙透露，新加坡在大缺口罩的時候，台灣有一些人是以私底下方式幫助，新加坡總理夫人何晶在臉書第二篇貼文寫明感謝台灣朋友的原因。

賴岳謙在《無色覺醒》節目中表示，新加坡總理夫人何晶在她的臉書上引用台灣的一則新聞，就是台灣要捐贈給新加坡口罩，那也是為善要人知，可是新加坡人看到這個新聞的感受，跟我們台灣或是民進黨的感受是不一樣的。

賴岳謙指出，因為新加坡原本就有口罩製造廠，他們的兩條生產線本放在台灣，在1月下旬時行政院長蘇貞昌宣布禁止口罩出口令，所以台灣所有的口罩都不准再出口了，新加坡在台灣的工廠可以繼續製造口罩，可是只能在台灣賣，但不能夠賣回他自己的國家，而那時新加坡非常缺口罩，可是卻拿不到。等到大陸疫情緩和，開始出口口罩，新加坡已經可以跟大陸訂購大量的口罩，這是第一點。

第二點是新加坡是如此富裕的國家；第三點則是口罩是如此便宜的東西，10萬個口罩了不起也不過就是50萬元，對新加坡來講，根本不算甚麼樣的錢。所以當台灣告訴全世界，我們要送給新加坡口罩的時候，新加坡的夫人就只用一個字「Errr」回應，如此一來，就讓一些人玻璃心破碎了，台灣的義勇軍也就蜂擁過去大罵。

賴岳謙接著表示，新加坡在大缺口罩的時候，台灣有一些人是以私底下方式幫助，為善不欲人知，他們沒有大張旗鼓，所以何晶女士很清楚知道這件事，這也是她為何在臉書第二篇貼文寫明感謝台灣朋友。

(中時電子報)