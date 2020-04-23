羅志祥23日被前女友周揚青爆約炮、多人運動等毀三觀事蹟，女方發文指證歷歷，讓男方只得正面接招，其實羅的某任前度「世新校花」于大夢也曾想要坐實「豬女郎」地位，在2016年的聖誕節設局羅，邀南方出來約會並透過友人放消息給媒體偷跟拍，來個見光死。

未料羅志祥神通，率先掌握消息，對外稱于大夢是「工作人員的朋友」，計畫破局後羅還私下撥電話給于，罵她為何這麼做，兩人愛的關係就此了斷，于也對演藝圈心寒。據了解，當時是羅先騙于已跟周揚青分手，于才會不小心動情陷入小三罵名，而周也一股腦力挺羅，而「豬揚情變」新聞曝光後，于的經紀公司老闆姜寧表示：「過了這麼久，才發現于大夢是吹哨人，之前網友都誤會她了。」

姜寧同時也是網劇《N世代》的導演，事發之前他力捧自家藝人于大夢，讓她擔任女主角一職，怎料陷感情風波後，她拍戲時心神不寧，姜寧只好忍痛把她從女一改到女二，10天的戲刪到剩3天，之後她拍完《N世代》就直接消失，最後有表明沒有想要在待演藝圈。

(中時 )