楊慶煌、況明潔開心受訪話當年。（大愛電視台提供）

唐治平、張靜之。（大愛電視台提供）

大愛劇場《我家的美好時光》新戲首映。（大愛電視台提供）

電視台提前為25日生日的張靜之慶生。（大愛電視台提供）

楊慶煌、況明潔再度合作演夫妻。（大愛電視台提供）

資深藝人楊慶煌與況明潔繼1992年首度在《再世情緣》合作，再度於大愛劇場《我家的美好時光》攜手演夫妻，為了詮釋「玉惠師姐」，況明潔把多套珍藏的外婆、姑媽的舊旗袍古董搬出來當戲服，23日新戲首映記者會上她就身穿超過60年的貼身手工旗袍亮相。楊慶煌說，「20多年後妳還是像個小女孩，20多年後我還是個老先生！」

身材依舊纖細的況明潔說，自己跟當年體重大概差3公斤，現在維持在48公斤，主要是希望不要太瘦，想多留一點膠原蛋白在臉上，至於腰圍，她從平均24吋到現在約26，保養秘訣是不吃甜食也不吃宵夜，平常含糖飲料都不喝。

唐治平與楊慶煌分別飾演年輕版、中年版的男主角冷興發，在大陸已有家室及兩兒的他，隻身從大陸來台，在台灣也成立新的家庭，張靜之、況明潔分別飾演不同時期的老婆玉惠師姐。劇中有場戲是張靜之獲悉老公原來在大陸早有老婆、小孩後，崩潰呼天搶地的戲，況明潔說，現實生活中，她的外公外婆也面臨過一樣的場景，外公臨終前，70多歲的外婆才知道原來另一半在大陸早已有家室，外婆也是徹底崩潰，哭鬧著要離家出走，不過當後來外公的大兒子從大陸來台奔喪時，全家人雖然都處在悲傷氛圍中，原以為氣氛會尷尬，沒想到連同外婆在內，大家卻都笑出來了，因為大舅幾乎就是外公的翻版，兩人長得根本一模一樣。

況明潔劇中在老公的大陸老婆郎祖筠來台同住時，她設身處地為對方著想，把自己房間讓給她和老公睡，被誇超有肚量。況明潔說，如果是現實中的她，也會跟玉惠師姐做一樣的事，「因為會想到是誰先來後到，而且這不是大、小老婆的問題，兩個都是老婆，只是大時代下的悲劇，但這部戲把原本的悲劇轉為大愛」。不過她強調，很討厭人家騙她，所以曾經跟老公劉紀軍說過，她只相信自己的眼睛，如果有一天狗仔拍到什麼她都不會相信，但如果是她眼睛親眼看到的，就不會原諒。

周揚青因為看了羅志祥的手機，才發現交往9年的男友另一面憤而分手，被問平常是否會看老公手機？況明潔說不會，「我不是這種人！但密碼我有，只是覺得看手機好像在偷看人家的東西。就像小時候媽媽偷看你日記，你也會翻臉吧？我覺得這是別人的隱私」。不過她表示，因為她跟老公都用同一個email設定手機，所以老公手機所有的通訊錄、訊息她也都會收得到，而她上網、Google了什麼老公也會知道，有次她誤按了一個廣告，跳出來是色情網站，老公回家馬上問她：「妳為什麼在看這個？是有什麼不滿足的狀況嗎？」

楊慶煌與唐治平劇中都說揚州話，楊慶煌說，感恩科技，他的手機有個群組是所有大陸粉絲影迷，裡頭剛好有揚州人，他把劇本傳給揚州粉絲，請對方用揚州話講一遍，他學會了再傳過去請粉絲幫忙指正。此外，他與況明潔多年前都皈依的星雲法師也是揚州人，聽師父講佛法就是揚州腔，巧的是，他飾演的主角冷興發年輕時也是皈依星雲法師後期才跟著老婆一起加入慈濟。

楊慶煌和況明潔兩個人對起戲來默契十足，兩人的家族都有歷經兩岸局勢變化的大時代背景，演起來都特別能理解劇中人物的心情，加上28年前就合作演出《再世情緣》，回憶往事，況明潔印象深刻的就是楊慶煌平常是可以開玩笑的，但是演玉琳國師時他全程吃素，彷彿佛門淨地，當時劇組有人在楊慶煌椅子上惡作劇疑似寫了髒話，楊慶煌見狀大怒，氣到把椅子摔爛。

資演演員演出內心戲，戲中飾演主角年輕時期的張靜之和唐治平負責的就是勞力活的部分，戲中他們生了五個小孩，從嬰兒時期開始一路到長大，每個不同階段都有不同的小孩來演，前後就面對了20多個孩子，其中一場小孩們睡覺的戲，雖然完全沒有台詞，卻每次拍3、4個小時，重拍了4次，因為床硬又很熱，嬰兒哭完之後換3、4歲的小孩哭，輪流哭個不停。

張靜之也回憶，騎腳踏車的戲更是像在表演特技，本來她是很會騎車的，但是戲中的腳踏車前後都要各載一個小孩和一大籃菜，連跨上車都沒辦法跨，要有兩個壯漢扶著車，有一場她從菜市場載菜回家卻摔車的戲是一次ok，張靜之苦笑說因為她沒有在演，是真摔車，身上大傷小傷。還有一場是在北部已封起來數十年的廢棄隧道拍，張靜之站台車上後面有人把她往洞裡拉，但在山洞裡的人出來之後，每個人都覺得不舒服嘔吐、臉發白，有人覺得山洞「不乾淨」，張靜之說她比較科學，覺得山洞小又封太久應該有很多瘴氣，此外還架燈、放煙拍迷濛感，很容易缺氧不舒服。

(中時 )