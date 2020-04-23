羅志祥前女友周揚青今(23)日在微博發布「毀滅式」分手信，揭露他根本是一個渣男，內文中更提到羅志祥各種淫穢活動，包括會和好兄弟們「多人運動」，掀起網友熱烈討論；有多名和羅志祥有交情的男星都被點名，有男偶像更急發文，疑似撇清關係。

羅志祥前女友周揚青今(23)日在微博發布「毀滅式」分手信，揭露他根本是一個渣男。(圖/ 摘自周揚青微博)

根據周揚青微博發文的內容中，提到「你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是，你們還會經常舉行正常人都無法像像的『多人運動』……這些顛覆我三觀」；許多網友除了知道羅志祥玩很大之外，更好奇好兄弟到底是哪些人，意外掀起熱搜和討論。

張藝興在微博說了一段話，不免讓網友推測是在撇清關係。(圖/ 摘自張藝興工作室微博)

在演藝圈內和羅志祥有交情的男明星都紛紛上熱搜，像是潘瑋柏、吳克群、和他參加綜藝節目《極限挑戰》組成的「極限男人幫」成員們（包括黃渤、黃磊、孫紅雷、羅志祥、王迅、張藝興），都受到影響；而碰巧的是，張藝興在微博說了一段話，「珍惜汙泥滿身的歷練，也堅守不染半分的堅持」，不免讓網友推測這段話就是在暗示儘管朋友（羅志祥）發生什麽事，自己仍保持本性。

(中時電子報)