中和民宅前消防栓擋道 議員、里長爭取移除 21:012020/04/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員陳錦錠、國光里長蘇俊琦等邀集相關單位會勘，台灣自來水公司最終決議斷水處理，將消防栓移除。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區國184巷25號民宅前設置有一座老舊消防栓，由於相當靠近民宅影響民眾進出，且晚間天色昏暗也曾發生過民眾碰撞受傷的狀況，經新北市議員陳錦錠、國光里長蘇俊琦等邀集相關單位會勘，台灣自來水公司最終決議斷水處理，將消防栓移除。 陳錦錠、蘇俊琦日前接獲民眾陳情，邀集新北市消防局、台灣自來水股份有限公司、中和區公所等相關單位前往現場會勘。會勘後發現，該消防栓確實影響當地民眾進出，且晚間更容易發生危險，最後決議將該消防栓移除，讓民眾通行更加方便。 (中時 ) #消防栓 #民眾 #新北市 #民宅 #陳錦錠 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市：若爆社區感染 禁足21天、停止商業活動 21:532020/04/19 政治 確診足跡公布無統一SOP 侯：中央應第一時間通知地方 10:532020/04/21 政治 《電子商務》網家攜新北市政府 推實體店紓困轉型直播 11:252020/04/21 財經 新北反悔？八里汙水廠移交卡關 13:282020/04/21 生活 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 拚防疫 金門縣長向侯取經 04:102020/04/22 地方新聞 台北市擬防疫兵推 新北：全力協助 15:072020/04/22 政治 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 生活熱門新聞 敖以智為何急搶陳道輝手機 國防部解釋讓人傻眼 - 生活 24名海軍「轉彎」願疫調 關鍵原因曝光！ - 生活 磐石艦官兵「體內存抗體」 指揮中心曝驚人發現 - 生活 40歲羅志祥遭爆約砲 這公式曝他1周X次最剛好 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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