新北市中和區國184巷25號民宅前設置有一座老舊消防栓，由於相當靠近民宅影響民眾進出，且晚間天色昏暗也曾發生過民眾碰撞受傷的狀況，經新北市議員陳錦錠、國光里長蘇俊琦等邀集相關單位會勘，台灣自來水公司最終決議斷水處理，將消防栓移除。

陳錦錠、蘇俊琦日前接獲民眾陳情，邀集新北市消防局、台灣自來水股份有限公司、中和區公所等相關單位前往現場會勘。會勘後發現，該消防栓確實影響當地民眾進出，且晚間更容易發生危險，最後決議將該消防栓移除，讓民眾通行更加方便。

(中時 )