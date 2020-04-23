藍委：國防部應查明感染源 不是忙咎責 20:512020/04/23 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委呂玉玲。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天開記者會說明敦睦支隊染疫疑雲。對此，國民黨立委呂玉玲表示，國防部的記者會重點強調在「支隊長有沒有回報」這件事，回報對釐清感染源有幫助嗎？除了反擊陳道輝、幫國軍高層解套、幫民進黨解套，有其他意義嗎？ 呂玉玲認為，真正的敵人是病毒，不是海軍，也不是陳道輝。況且國防部都還沒完整檢閱磐石艦的副長朝令、航舶日誌、理事官記錄簿，這樣的調查結果可信嗎？ 呂玉玲呼籲，請國防部將心力放在查明真相、查明感染源，不要忙著推人究責了。 (中時 ) #國防部 #呂玉玲 #感染源 #解套 #回報 #國民黨 #敦睦支隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 被政治暗算的經濟陳時中 04:102020/04/20 時論廣場 國防部臉書被灌爆 網觀察：罷韓有變數 10:242020/04/20 政治 經濟不能崩盤 國民黨江朱倡排富發現金 04:102020/04/21 財經焦點 當漢子、燕子都不來了 04:102020/04/21 時論廣場 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ 09:152020/04/21 政治 國防部稱檢疫車輛未進入校園 綠委出示照片打臉要求究責 10:542020/04/21 政治 拒視訊會議 藍委批國防部甩鍋一線醫官 13:062020/04/21 政治 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 04:092020/04/23 焦點新聞 國防部：陳道輝8例發燒都沒回報 只報1例扁桃腺炎 18:272020/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 獨》陳道輝坦承官兵扁桃腺發炎治癒未回報 親自下令解除梯口管制 - 政治 反罷韓還藏一手？陳揮文曝終極大招！網驚嚇 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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