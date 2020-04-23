國防部今天開記者會說明敦睦支隊染疫疑雲。對此，國民黨立委呂玉玲表示，國防部的記者會重點強調在「支隊長有沒有回報」這件事，回報對釐清感染源有幫助嗎？除了反擊陳道輝、幫國軍高層解套、幫民進黨解套，有其他意義嗎？

呂玉玲認為，真正的敵人是病毒，不是海軍，也不是陳道輝。況且國防部都還沒完整檢閱磐石艦的副長朝令、航舶日誌、理事官記錄簿，這樣的調查結果可信嗎？

呂玉玲呼籲，請國防部將心力放在查明真相、查明感染源，不要忙著推人究責了。

(中時 )