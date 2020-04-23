台灣科技業不畏疫情。經濟部今公布3月工業生產指數，年增10.41％，表現連二紅。之所以未如預期受新冠肺炎衝擊，主要是靠科技業領軍。光是積體電路業就產量就年增4成，電腦及光學製品業也成長逾2成。

為何我國製造業表現不畏疫情寒風，經濟部統計處副處長王淑娟點出三大因素，分別是5G通訊應用科技需求強勁、疫情推升遠端服務設備業需求、以及去年基期較低。

這從晶圓代工、構裝IC等產量明顯攀升看的出來，使積體電路業年增40.6％，也帶動整體電子零組件產業成長26％。遠端設備推升則是帶起伺服器、交換器、路由器的生產，讓電腦電子、光學製品業也年增22％。

相對傳產業3月仍然沉寂，好處看是不如去年受陸美貿易戰打擊大。3月國際油價腰斬50％，衝擊塑化乙烯丙烯營收，化學原料業生產年減6.8％。另外工具機、線性滑軌持續減產，讓機械設備業也小衰退逾3％。

展望4月表現，王淑娟指電子零組件跟電腦電子兩個業別還是偏向樂觀，可望持續正成長。只是肺炎疫情持續，可能影響國內相關供應鏈與產銷步調，預估製造業生產指數年增3.5％到9.7％之間，帶出連三紅。

(中時 )