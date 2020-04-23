為鼓勵國銀拚紓困，金管會端牛肉，將紓困績效納入增設國內分支機構加分項目。金管會銀行局副局長黃光熙23日表示，過去本就有8項評核項目讓國銀在申設分支機構時可加分，今年為獎勵紓困，2020年3月1日起至9月30日間辦理紓困振興貸款績優的本國銀行，其辦理情形也將列入11月評核的有利項目，且今年核准家數，將不受2019年分行裁撤家數6家的上限限制。

黃光熙表示，依「金融機構國內分支機構管理辦法」規定，符合財務業務指標條件的銀行及信合社，可在每年5月及11月向金管會申請增設分支機構。經核算今年度應符合「本國銀行及信用合作社前三年（106年至108年）平均稅前淨值報酬率」條件為9.16％，符合這項條件，可以申設分支機構的銀行達15家、信合社則有11家。

黃光熙表示，為鼓勵金融機構參與公益活動及協助推動各項政策，金管會將「公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、對中小企業主為女性之放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務之推動情形(包含是否完成無障礙網路銀行及WEB ATM、是否設置無障礙ATM)、收受儲蓄互助社存款」等8項列為本年度金融機構申請增設國內分支機構的評核項目。

據金管會統計，2017年核准增設24家分行，裁撤14家分行；2018年核准增設15家分行，裁撤15家分行；2019年整年金管會整體已核准增設11家分行，並核准裁撤6家分行。

黃光熙指出，依往例，每年金管會核准設立的分行家數，原則上不會超過前一年分行裁撤家數。今年是否只會核准六家分行增設？黃光熙表示，這只是參考，實際核准要依評核結果，不會只限六家。

黃光熙表示，金融機構得隨時向金管會申請於偏鄉地區設置分支機構，金管會銀行局已定期於官網上公布偏鄉(金融服務欠缺地區鄉鎮)名單，以利金融機構隨時申請。

為促進城鄉均衡發展及提高金融服務之可及性，金管會將持續鼓勵金融機構多元強化偏鄉金融服務，積極於偏鄉設立分行，而鄰近偏鄉之本國銀行分支機構應就近提供支援，並透過各項金融科技，擴大金融服務深度，以利偏鄉民眾亦享有親民、便利、有效率之金融服務，以實現普惠金融之願景。

(工商 )