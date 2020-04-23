花旗（台灣）銀行23日公告，王友華經109年股東臨時會選任為獨立董事乙職。此項新人事，是替補金融學者沈中華去年7月底辭職、至今9個月的空缺。

王友華2年前自富達投信董事長職務退休，在富達投信之前也曾是花旗銀行台灣主管群之一。

花旗（台灣）銀行為美商花旗銀行的獨資台灣子公司，去年6月底選任的第五屆董事，成員有4位美商花旗的法人及3位獨立董事，前者有莫兆鴻（花旗（台灣）銀行董事長），張聖心（花旗（台灣）銀行總經理），郭馥君（花旗（台灣）銀行財務長），臧麗珍（花旗（台灣）銀行作業風險管理中心副總裁）。

另，3位獨立董事則為吳壽山（國立師範大學講座教授），陳春山（國立臺北科技大學智慧財產權研究所暨全球品牌研究室專任教授），沈中華（實踐大學財務金融學系講座教授），都是國內資深財經學者。沈中華雖然為第二任期，卻在隔月的7月底辭去該職，空缺一直到今天召開的109年股東臨時會才選任出王友華接替。

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